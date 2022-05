Das Sommerhaus der Stars geht schon bald in eine neue Runde! Vor wenigen Tagen wurden endlich die Kandidaten der siebten Staffel bekannt gegeben – insgesamt werden acht Promi-Paare um den Sieg kämpfen: Unter anderem ziehen Kader Loth (49) und Ismet Atli, Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22), Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen und Co. in die berüchtigte TV-WG. Auf einen Promi müssen die Zuschauer aber verzichten: Peter Althof (66) lehnte die Anfrage für das Sommerhaus ab!

Gegenüber Bild erwähnte der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner jetzt, dass er in diesem Jahr beinahe ebenfalls ins Sommerhaus eingezogen wäre. "Ich hatte ein Angebot für 'Das Sommerhaus der Stars'", berichtete der gebürtige Nürnberger nämlich. Allerdings sei seine Liebste von diesem Projekt ganz und gar nicht begeistert gewesen. "Aber meine Frau wollte nicht. Das ist zu hart", erklärte der Promi-Bodyguard die Show-Absage.

Tatsächlich gab es in der Vergangenheit schon so einige Aufreger und Skandale im Sommerhaus! Beispielsweise polarisierte in der vergangenen Staffel Mike Cees-Monballijn durch den groben Umgang mit seiner Frau Michelle Monballijn. 2020 hatte hingegen das Drama um Andrej Mangold (35), Evanthia Benetatou (30) und Chris Broy (33) für Aufsehen gesorgt.

Peter Althof, Dschungelcamp-Star 2022

Peter Althof, Dschungelcamp-Teilnehmer

Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

