Gibt es ein Happy End in dieser Geschichte? Peter Althof (66) sorgte im diesjährigen Dschungelcamp für einen nachdenklichen Moment: Denn der ehemalige Personenschützer offenbarte in Südafrika, dass er seit drei Jahren keinen Kontakt zu seinem Sohn Dennis habe. Mit-Camper Filip Pavlovic (27) erinnerte ihn im Lager an seinen Spross – löste das etwas in ihm aus? Promiflash verriet Peter jetzt, dass er sich Dennis wieder annähern möchte.

"Ich habe ja vieles erzählt und viel nachgedacht", erzählte Peter im Promiflash-Interview. In der Extremshow habe er immer wieder an seinen Sohn und seine ganze Familie denken müssen, fügte er hinzu: "Da denkt man sich natürlich, der Papa macht den ersten Schritt und sagt: 'Komm, lass uns noch mal unterhalten, vielleicht können wir irgendwie die Differenzen wieder abschalten.'" Das wolle er nach den Dreharbeiten nun in Angriff nehmen.

Dabei gehe es ihm nicht darum, alles ungeschehen zu machen, betonte Peter. Dennoch sei es ihm wichtig, das Gespräch zu suchen: "Das wäre gut, damit wir uns zumindest wieder in die Augen schauen können, und vielleicht wächst da mal wieder was, das kann ja sein." Schließlich sei man nur einmal auf der Welt.

RTL/ Stefan Menne Filip Pavlovic und Peter Althof beim Dschungelcamp-Auftakt 2022

RTL Peter Althof, Dschungelcamp-Star 2022

Dschungelcamp, RTL Tina Ruland und Peter Althof im Dschungelcamp

