A$AP Rocky verrät bald den Namen von seinem Baby mit Rihanna

Wird das Geheimnis bald gelüftet? Rihanna (35) verkündete im Februar mit einem spektakulären Auftritt in der Superbowl-Halbzeit ihre zweite Schwangerschaft. Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (34) hatten bereits im Mai des vergangenen Jahres ihr erstes gemeinsames Kind RZA Athelston Mayers auf der Welt begrüßt. Anfang August erblickte dann sein Geschwisterchen das Licht der Welt. Verraten seine Eltern nun auch bald den Namen des Kleinen?

Paparazzi erwischten den Rapper laut Tmz auf dem Weg in sein Auto. Der zweifache Familienvater war am Mittwochabend nämlich in West Hollywood gut gelaunt und trug eine glitzernde Hose. Während er lächelte, wurde ihm die Millionen-Dollar-Frage gestellt: Wann wird er den Namen für sein Baby verraten? Seine eindeutige Antwort: "Ganz bald!" Es dürfte also in naher Zukunft neue Informationen über seinen zweiten Sohn geben.

Ein Insider hatte zuvor bereits einige Details zu Rihannas jüngstem Nachwuchs geteilt. Am 3. August soll das Baby in Los Angeles geboren worden sein. Den Namen verriet die Quelle allerdings nicht, fügte jedoch hinzu, dass er mit "R" beginnt – das berichtet Tmz.

Anzeige

Getty Images Rihanna, April 2023

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Mai 2023

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de