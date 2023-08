Antonia Elena kann ihre Schwangerschaft noch nicht genießen!

Liegt es etwa an der Trennung von Christian Wolf? In den vergangenen Wochen musste Antonia Elena so einiges durchleben: Nach einem bisher unerfüllten Kinderwunsch hatten die beiden Netz-Bekanntheiten im Juli verkündet, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch nur wenige Wochen später trennten sich Antonia und Christian unerwartet. Nun gibt die Beauty zu: Ihre Schwangerschaft konnte Antonia bis jetzt noch nicht genießen!

Auf ihrem Instagram-Account meldet sich die 30-Jährige mit ehrlichen Worten. "Ich habe tatsächlich (leider) bis jetzt nicht viel von meiner Schwangerschaft festgehalten und genießen können – das macht mich manchmal echt krass traurig, weil es eigentlich die schönste Zeit sein sollte", gibt Antonia zu. Das wolle die Beauty nun aber ändern: Ab sofort möchte Antonia mehr Bücher lesen und "mehr in das Thema eintauchen".

Vor allem in Bezug auf die Gesundheit ihres Sprösslings macht sich Antonia oft Sorgen: "Wenn ich morgens aufwache, ist Knirps mein erster Gedanke und ich frage mich, ob es ihm gut geht. Ich schaue auch oft noch ängstlich, ob ich blute oder so." Doch die Content Creatorin sieht positiv in die Zukunft: "Ganz im Inneren weiß ich, dass Knirps zu mir will und ich das rocken werde. Alles wird gut."

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Bloggerin

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

