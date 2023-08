Hartes Training: Jeremy Renner gibt alles für seine Genesung

Jeremy Renner (52) kämpft sich zurück. Der Schauspieler hatte Anfang des Jahres für üble Schlagzeilen gesorgt: Ein Schneemobil hatte den Marvel-Star im Januar überrollt, wodurch er zahlreiche Knochenbrüche erlitten hatte – anschließend lag der US-Amerikaner lange im Krankenhaus und wurde sogar operiert. Seitdem gibt er alles, um wieder auf die Beine zu kommen. Jetzt gibt Jeremy einen Einblick in seine Genesung!

In seiner Instagram-Story teilte Jeremy am Mittwoch einige Aufnahmen seiner Therapie. "Liebe Grüße aus der Sauerstoffkammer", schrieb er zu einem Selfie, das ihn mit einem Schlauch an der Nase zeigt. Zudem veröffentlichte er ein Video, das seine Beine beim Training zeigt. "Knie und Knöchel rekalibrieren. Stärkung um das Titan herum, um für spätere Runden im Leben gerüstet zu sein", erklärte er dabei.

Gut acht Monate nach seinem Unfall kann Jeremy sogar schon wieder Sport machen. Zuletzt hatte er sich unter anderem beim Joggen, Paddeln und Golf gezeigt. Das dürfte ihm nicht gerade leicht fallen: Immerhin war bei dem Vorfall unter anderem das Schienbein des Schauspielers gebrochen.

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Rennervations"

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de