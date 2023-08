Natalie Portman und Benjamin könnten ihre Ehe wieder retten

Gibt es noch Hoffnung für die beiden? Natalie Portman (42) und ihr langjähriger Ehemann Benjamin Millepied (46) sollen sich Anfang des Monats getrennt haben, nachdem berichtet wurde, dass der Tänzer wohl eine Affäre hatte. Doch so richtig loslassen kann die Schauspielerin ihren Mann nicht. Denn man sah die beiden wieder zusammen mit ihrem gemeinsamen Kind beim Finale der Fußball-WM der Frauen. Eine Expertin vermutet, dass Natalie Benjamin noch eine Chance geben möchte.

Die Beziehungsexpertin Louella Alderson erläutert in einem Gespräch mit Mirror, dass das Paar an seinen Problemen zu arbeiten scheine. Sie warnte jedoch, dass sie einen harten Weg vor sich haben. "Für manche Paare ist es möglich, sich zu versöhnen und wieder eine gesunde Beziehung aufzubauen. Für andere Paare ist es jedoch zu schwierig, die Beziehung nach einem Seitensprung zu reparieren", erklärt Louella. Ihr gemeinsamer Ausflug zur WM könnte ein Indiz dafür sein, dass sie an ihrer Beziehung arbeiten möchten. Die Expertin bezeichnet dies als "Zeichen der Hoffnung für die Zukunft ihrer Romanze."

Dies würde allerdings viel Arbeit für das vielleicht doch nicht getrennte Paar bedeuten. "Um Vertrauen wiederherzustellen, braucht es Zeit und konsequente Bemühungen", entgegnet sie. Louella beteuert, dass das allerdings auch heißt, dass Natalie die Bemühungen ihres Partners zulassen müsse.

Anzeige

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman, Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied bei der LA Dance Project Gala 2019

Anzeige

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de