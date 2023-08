Trotz Trennung: Natalie Portman mit ihrem Ex Benjamin bei WM

Ob das Treffen wohl friedlich verlief? Natalie Portman (42) und ihr langjähriger Ehemann Benjamin Millepied (46) sollen sich nach knapp elf Jahren Ehe getrennt haben. Der Auslöser für das endgültige Ehe-Aus soll eine angebliche Affäre des Tänzers gewesen sein. Auch wenn die beiden versucht haben sollen, die Beziehung zu retten, ist nun wohl ein für alle Mal Schluss – und trotzdem besuchten Natalie und Benjamin zusammen das WM-Finale.

Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen das einstige Traumpaar zusammen mit ihrem Sohn auf der Tribüne während des WM-Finales der Frauen in Australien. Auch wenn die Bilder unscharf sind, schien die Stimmung zwischen Natalie und Benjamin angespannt zu sein. Wie das Magazin berichtet, soll sich die Schauspielerin aber mehr auf ihren Sohn als auf ihren Ex konzentriert und sich liebevoll um ihn gekümmert haben. In der Halbzeit verließ der gebürtige Franzose zusammen mit seinem Spross die Plätze und kehrte wohl erst zum erneuten Anpfiff zurück.

Nachdem schon länger Gerüchte über eine Liebeskrise die Runde gemacht hatten, sollen sowohl Natalie als auch Benjamin noch an der Ehe festgehalten haben. Sie soll ihm sogar eine zweite Chance gegeben haben. Auch aktuell ist sich die 42-Jährige laut einem Insider wohl noch unsicher. "[Sie will] nicht alles hinschmeißen, aber sie ist auch sehr unglücklich und hat ernsthafte Vertrauensprobleme", hatte die Quelle Radar Online verraten.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman, Oscars 2020

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman

Getty Images Natalie Portman am roten Teppich in Cannes 2023

