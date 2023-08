Ernsthaft? Verena Kerth hat gerne "vor der 'Tagesschau'" Sex

Verena Kerth (42) und ihr Partner Marc Terenzi (45) sind aktuell in aller Munde! Vor wenigen Tagen soll es zu einer Prügelei zwischen dem Paar gekommen sein, weswegen wohl sogar die Polizei anrücken musste. Dabei ist angeblich auch einiges an Alkohol geflossen! Bereits Anfang des Jahres waren Gerüchte aufgekommen, dass es zu handgreiflichen Streitigkeiten zwischen dem Sänger und der Moderatorin gekommen war. Nun macht Verena mit einem scheinbar nicht ganz so ernst gemeinten Interview auf sich aufmerksam!

Aufgrund ihres neuen Werbedeals mit einer Sex-Pille beantwortet die Blondine Bild nun ein paar ganz private Fragen rund um das Thema Geschlechtsverkehr. Sex sei für Verena die "absolute Basis" in einer Beziehung – gerne auch stündlich. Doch was ist für die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin die beste Tageszeit für Intimität mit ihrem Marc? "Kurz vor der 'Tagesschau'", verrät sie. Verpassen möchte sie die Nachrichten jedoch offenbar nicht, denn währenddessen sei es für sie dagegen die schlechteste Tageszeit für Sex. Doch meint Verena ihre Aussagen tatsächlich ernst? Schließlich sei laut dem Interview ihre Lieblingsstellung "Gangnam-Style"...

Auch über die Prügelvorwürfe kann Verena scheinbar bloß lachen. "Also, ich muss ja sagen, in Hamburg ist ja immer was los. Das Einzige, das heute richtig einSCHLÄGIG war, ist mal wieder die Berichterstattung", äußerte sie sich in ihrer Instagram-Story. Sie fügte amüsiert hinzu: "Und kaum SCHLÄGST du alle möglichen Google-Seiten auf, siehst du mich."

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Instagram / verenakerth Verena Kerth im Juli 2023

