Realitystars finden Sarah Kerns Dschungelcamp-Exit traurig

Sie hätten gerne mehr gesehen! Sarah Kern (55) musste als zweite Kandidatin das diesjährige Dschungelcamp verlassen. Damit ist sie nach Cora Schumachers (47) freiwilligem Austritt die erste Teilnehmerin, für die die Zuschauer am wenigsten anriefen. Und während die Blondine ihre Fassung bewahrt, zeigen die Stars ihre Verwunderung über den Exit: Verena Kerth (42), Olivia Jones (54) und Julian Stoeckel (36) sind von Sarahs Dschungel-Abschied überrascht!

In "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" diskutieren die Promis über den Exit der 55-Jährigen. "Ich finde es sehr schade, ich kenne sie schon seit vielen Jahren. Sie ist wirklich unfassbar clever und eloquent!", merkt Verena an und auch Olivia erhoffte sich mehr: "Ich kenne sie auch persönlich und ich habe sie viel lustiger kennengelernt." Julian hingegen sieht das Problem woanders: "Ich glaube, niemand hat sie gefragt, wie es ihr so geht. Die waren so sehr mit sich selbst beschäftigt."

Die Begleitperson von Sarah stimmt dieser Überlegung zu. "Ich hätte sie öfter im TV erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass sie mehr aus sich rauskommen hätte können. Aber die Frage ist, ob man das überhaupt will", erklärt Eva Sieve und fügt hinzu: "Grundsätzlich denke ich, dass sie enttäuscht ist. Sie ist sehr gefasst, aber sie muss selbst noch drüber nachdenken und reflektieren."

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Felix von Jascheroff und Sarah Kern im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de