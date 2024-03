Nach Prozess: Marc Terenzi und Verena feiern auf Reeperbahn!

Wenige Tage nach seinem Gerichtsprozess lassen es Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) ganz schön krachen in Deutschlands berühmtestem Rotlichtviertel! Wie Bild berichtet, sollen der Ex von Sarah Connor (43) und seine Liebste für mehrere Tage im Hotel Arcotel Onyx auf der Reeperbahn in Hamburg übernachtet haben. Unter anderem besuchten die zwei mehrere Bars, Restaurants und Klubs. Außerdem ließen sie sich bei der Eröffnung eines Karussells auf dem Hamburger Dom blicken. "Ich könnte mir gut vorstellen, in Hamburg zu leben!", merkte der Sänger sichtlich erfreut gegenüber dem Magazin an.

Zuletzt hatte er eher weniger Grund zur Freude, denn die negativen Schlagzeilen rund um seine Person hatten sich gehäuft. Marc stand bis vor wenigen Tagen vor Gericht wegen angeblicher Belästigung einer Minderjährigen. Bei dieser handelte es sich um die damals 15-jährige Tochter seiner Ex-Freundin. Durch den Rechtsstreit geriet der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner sogar in finanzielle Schwierigkeiten. Gegenüber RTL enthüllte die TV-Bekanntheit zuletzt, dass aufgrund des Prozesses öffentliche Auftritte eher selten waren, da Marc wegen der Klage nicht mehr angefragt worden war.

Obwohl es der Berühmtheit und Verena allem Anschein nach richtig gut auf der Reeperbahn gefallen zu haben scheint, machten die zwei im vergangenen Sommer eine eher weniger gute Erfahrung auf der Partymeile: Nach dem Feiern soll es im August 2023 zu einer angeblichen Auseinandersetzung zwischen dem gebürtigen US-Amerikaner und der 42-Jährigen gekommen sein. Damals wurde sogar ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zu besagtem Zeitpunkt soll das Paar laut Bild außerdem unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben.

ActionPress Marc Terenzi im März 2024 in Borna, Sachsen

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth

