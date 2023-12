Haben Verena Kerth und Marc Terenzi aus diesem Jahr gelernt?

Das neue Jahr steht vor der Tür – Zeit, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen! So tun es wohl auch Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42). Bei dem Liebespaar ging es in diesem Jahr ziemlich auf und ab. Nach einer öffentlichen Verlobung im Januar folgten Schlagzeilen über heftige Streits, Prügelvorwürfe und eine traumhafte Hochzeit, die in offiziellen Papieren aber gar nicht festgehalten ist. Das sagen Verena und Marc im Rückblick auf ihr turbulentes Jahr!

Dass die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin und der Musiker ab und zu ziemlich über die Stränge geschlagen haben, ist ihnen wohl bewusst. "In diesem Jahr denke ich darüber nach, was ich alles falsch gemacht habe", verrät Verena im Interview mit RTL und gibt zu: "Wir haben uns nicht okay verhalten und werden an uns arbeiten – beziehungsweise kann jeder mal Fehler machen." Ihr Verlobter ist ganz ihrer Meinung, nickt zustimmend und fügt hinzu, dass sie 2023 viel gelernt haben.

Etwas Positives hatten die ganzen Hoch- und Tiefphasen an sich: "Das turbulente Jahr hat uns noch enger zusammengeschweißt. Wir haben gelernt, uns aufeinander zu verlassen und gemeinsam stark zu sein", erzählte die bayerische Radiomoderatorin Anfang Dezember im Gespräch mit dem Life-Magazin.

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth im Oktober 2023

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi bei ihrer Hochzeit, Oktober 2023

