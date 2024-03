"Machtlos": Verena Kerth bricht Schweigen zu Marcs Prozess

Der Prozess gegen Marc Terenzi (45) ist beendet. Dem Sänger wurde vorgeworfen, die damals minderjährige Tochter seiner Ex am Po angefasst und ihr anzügliche Nachrichten geschickt zu haben. Am Ende konnten sich beide Parteien jedoch einigen. Eine harte Zeit, auch für seine Verlobte Verena Kerth (42). "Ich muss sagen, ich habe schon viel durchgemacht und mitgemacht, [...] aber so eine extreme Situation muss man erst mal durchstehen und verdauen", erzählt die Moderatorin laut RTL und fügt hinzu: "Das ist wie ein schlechter Film." Die Situation habe ihr einfach enorm zugesetzt.

Mit den Reaktionen anderer Menschen umzugehen, sei nicht leicht gewesen – das Paar wurde schnell abgestempelt und verlor einige Jobs. "Es gab so viele Situationen, wo wir wirklich verzweifelt waren, wo wir nicht mehr wussten, wie wir weitermachen sollen, weil wir einfach machtlos waren", erinnert sich die Münchnerin. Darüber hinaus seien die Anschuldigungen auch eine echte Belastungsprobe für ihre Liebe gewesen. Sie erklärt: "Natürlich ist es nicht förderlich für eine Beziehung, wenn so etwas im Raum steht…" Nun freuen sich Marc und Verena darauf, dass endlich etwas Ruhe einkehrt.

Für die beiden geht es nun hoffentlich wieder bergauf. Besonders das Einbrechen der Buchungen belastete den US-Amerikaner sehr. "Das tut mir ein bisschen weh. Ich bin Entertainer, ich liebe Musik, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen", gestand er RTL. Marc sei nun mittlerweile seit eineinhalb Jahren, also seitdem die Vorwürfe öffentlich wurden, ohne Einkommen und sei dementsprechend finanziell nicht gut aufgestellt.

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2023

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022

