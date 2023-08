Kuss mit Jennifer Lawrence: Für Andy Cohan war es "schön"!

Guten Freunden gibt man ein Küsschen! Mit ihrer Darstellung der Katniss in den "Die Tribute von Panem"-Filmen, war Jennifer Lawrence (33) weltberühmt geworden. Doch als Hollywoodstar hat man auch einige Interviews und Termine. Kürzlich war sie deshalb in der Talkshow des Moderators Andy Cohen zu Gast gewesen. Dort fiel nach Absprache ein Kuss mit dem TV-Host. Nun verrät Andy, wie er den Kuss mit Jennifer empfunden hat!

Während seiner TV-Show "Watch What Happens Live" wurde die Fernseh-Bekanntheit gefragt, wie der Kuss mit dem Hollywoodstar gewesen sei. "Ich war so nervös, sie zu küssen. Ich finde sie wirklich heiß", plaudert Andy aus. "Ja, es war schön. Es war wirklich schön", fügt er hinzu. Der Kuss war von der Schauspielerin initiiert worden, indem sie den Moderator damit aufgezogen hatte, dass er in seiner Show zwar bereits den Sänger John Mayer (45), nicht aber sie geküsst habe.

Jennifer ist seit 2019 mit dem Kunsthändler Cooke Maroney verheiratet. Vergangenes Jahr erblickte ihr gemeinsamer Sohn Cy das Licht der Welt. Ob Andy zurzeit jemanden datet, ist unklar. Als erster Talkshow-Host in den USA, der offen homosexuell lebt, hat er Geschichte geschrieben. Mit Hilfe einer Leihmutter bekam er 2019 und 2022 seine beiden Kinder Benjamin und Lucy.

Getty Images Andy Cohen, Moderator

Getty Images Jennifer Lawrence September, 2022

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2021

