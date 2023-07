Selten: Jennifer Lawrence mit Ehemann und Sohn Cy unterwegs

Jennifer Lawrence (32) hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Obwohl die Schauspielerin zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Filmbranche zählt, ist nur wenig über ihre Familie bekannt. 2019 haben sich die Hunger Games-Darstellerin und der Kunstdirektor Cooke Maroney das Jawort gegeben. Im Februar vergangenen Jahres krönte die Geburt von Söhnchen Cy ihr Liebesglück. Jetzt bekommen die Fans einen seltenen Einblick in Jennifers Mama-Dasein.

Bilder, die Hollywood Life vorliegen, zeigen, wie die 32-Jährige die Zeit mit ihrem Ehemann und einjährigen Sohn auf einem Spaziergang durch Beverly Hills sichtlich genießt. Dabei präsentiert sich die Oscar-Preisträgerin ganz natürlich in einem legeren, weißen Kleid, welches sie mit einem weißen Hut und braunen Sandalen kombiniert. Auch ihr Ehegatte und Sohnemann zeigen sich im lässigen Look. Während Cooke ein weißes Shirt mit blauen Shorts und Sneakers paart, rockt der Kleinste des Trios olivgrüne Shorts und ein farblich abgestimmtes Hemd mit stylishen Turnschuhen.

Obwohl Jennifer normalerweise nur wenig über ihren Familienalltag verrät, thematisierte sie in der Vergangenheit die Tücken und Unsicherheiten der Mutterschaft. "Jeden Tag, an dem ich Mutter bin, fühle ich mich schrecklich!", gab sie im vergangenen Jahr in einem Variety-Interview offen und ehrlich zu.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei Premiere 2022

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der CinemaCon in Las Vegas, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de