Kann sich Samira Klampfl weitere Beauty-OPs vorstellen?

Samira Klampfl (29) spricht Klartext. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin hat in der Vergangenheit bereits den ein oder anderen Beauty-Eingriff vornehmen lassen und geht offen damit um. So hatte sie sich unter anderem für eine Brustvergrößerung unters Messer gelegt. Und auch ihr Hinterteil ist das Werk eines Doktors. Jetzt verrät Samira, ob sie sich vorstellen kann, erneut eine Beauty-OP durchführen zu lassen.

"Habe ich schon und würde ich auch noch mal machen", stellt die 29-Jährige im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story klar. Dennoch lege der Realitystar Wert darauf, dass eine solche Entscheidung nicht übereilt gefällt wird. Sie selbst habe schon seit Längerem ein Problem mit ihrem Doppelkinn. "Die einen sehen, was ich meine, die anderen verstehen es null. Aber ich fand es schon vor der Schwangerschaft störend und seither stößt es mir negativ auf. [...] Das steht auf jeden Fall auf meiner To-do-Liste", teilt Samira ihren Fans mit.

Kritisch sehe sie jedoch den aktuellen Trend, mit einer Filter-Vorlage zum Arzt zu rennen. "Ich finde es schwierig, wenn man sagt: 'Ok, bitte einmal so große Lippen, die Nase und die Fox-Eyes dazu. Aber wenn man sich realistisch betrachtet und da gibt es was, das einen wirklich stört, dann tu es, wenn du die Möglichkeit dazu hast", äußert Samira.

Samira Klampfl, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Samira Klampfl, Ex-Bachelor-Kandidatin

Samira Klampfl, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

