Kontakte zur rechten Szene? Peter Klein stellt Vorwürfe klar

Peter Klein (56) bezieht Stellung. Der TV-Star will einen neuen Weg einschlagen und sich seiner Musikkarriere widmen. Eigentlich hatte sich der Mallorca-Star schon riesig darauf gefreut, am vergangenen Wochenende sein erstes Konzert auf dem Sandstedter-Sommer-Festival zu feiern, aber das sagte er kurzfristig aufgrund einer Erkältung ab. Jetzt stellt sich aber heraus, dass der Veranstalter selbst Kritik an ihm geäußert und schwere Vorwürfe erhoben hatte! Das stellt Peter nun klar.

Offenbar haben sich mehrere Besucher bei dem Festival-Veranstalter beschwert, da Peter Kontakte in die rechte Szene haben und ausländerfeindlich und rassistisch sein soll. Die Vorwürfe beruhen auf alten Facebook-Posts, die Peter in den Jahren 2015 und 2016 verfasst hatte. Darin kritisierte er die damalige Flüchtlingspolitik und sympathisierte mit der AfD. Gegenüber Bild gibt der Ex von Iris Klein (56) zwar zu, dass die Posts von ihm kommen, aber er nicht der rechten Szene angehört. "Ich habe nichts gegen Ausländer und Migranten, absolut nicht! Ich bin nicht ausländerfeindlich. Ich bin kein Anhänger der rechten Szene oder von rechtem Gedankengut!", betont Peter.

Das ist aber nicht alles, was Peter vorgeworfen wird: Er soll auch Mitglied einer brutalen Rockerbande zu sein! Das sei aber nie der Fall gewesen – er sei lediglich 2007 oder 2008 Mitglied der Red Devils gewesen. "Ich habe aber nie Gewalt oder Prostitution oder Ähnliches erlebt. Ich bin dann aber bald wieder ausgestiegen, weil das doch nichts für mich war." Peter wolle sich nun juristisch gegen die Anfeindungen wehren.

Peter Klein, TV-Bekanntheit

Peter Klein im Juli 2023

Peter Klein, TV-Bekanntheit

