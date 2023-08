Nach Verlobungsauflösung: Denise van Outens Ex verliebt

Eddie Boxshall schwebt wieder auf Wolke sieben! Seit 2014 gingen er und die Schauspielerin Denise van Outen (49) gemeinsam durchs Leben. Doch dann machten traurige Nachrichten die Runde: Nachdem Denise ihren Freund dabei erwischt hatte, wie er intime Nachrichten mit anderen Frauen austauschte, trennte sie sich. Denise ist mittlerweile wieder vergeben. Nun hat Eddie eine neue Frau an seiner Seite – und die sieht seiner Ex zum Verwechseln ähnlich!

Auf seinem Instagram-Account macht der 50-Jährige seine Liebe offiziell: Auf mehreren Schnappschüssen posieren die beiden Turteltauben für die Kamera. Den Fans fällt schnell auf: Die Personal Trainerin aus Essex sieht Eddies Ex ziemlich ähnlich! Eddie selbst scheint das aber egal zu sein. Als jemand kommentiert: "Will irgendjemand das Offensichtliche sagen?", antwortet er: "Ja, ich bin glücklicher als je zuvor... Gut gesehen."

Was wohl Denise von den Liebes-News ihres Ex hält? In einem Interview mit The Sun machte die Beauty bereits klar, dass sie mittlerweile mit sich und der Trennung im Reinen ist: "Natürlich waren diese Dinge nicht schön, aber wo ich jetzt mit Jimmy bin, der so eine gute Energie hat, hat sich alles gelohnt." Dennoch gibt Denise zu, dass sie nach der Trennung eine Therapie begann: "Dadurch wurde mir klar, dass ich ein großer Menschenliebhaber bin. Ich mag keine Konfrontationen oder Auseinandersetzungen, aber das macht mich als Person verletzlich. Jetzt lerne ich, Grenzen zu setzen."

Instagram / eddieboxhall Eddie Boxshall und seine neue Partnerin im August 2023

Instagram / eddieboxhall Eddie Boxshall im Dezember 2022

Instagram / eddieboxhall Eddie Boxshall und seine neue Partnerin im August 2023

