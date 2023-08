Neue Staffel geht los: Sylvie Meis im "Love Island"-Talk

Sylvie Meis (45) freut sich auf die neue Staffel! Die Moderatorin ist auch bei der neuen Staffel von Love Island wieder dabei und begleitet die Singles auf der Suche nach ihrer großen Liebe. Gegenüber Promiflash verrät das Model schon vorab, dass die Kandidaten es in sich haben: "Wir haben Leute, die einziehen in die Villa, die wir so noch nie gehabt haben. Zum Beispiel Geschwister. Wir haben vielleicht sogar Kinder von Prominenten dabei. Leute, die man vielleicht kennt, und das macht es besonders!" Am 11. September fängt die achte Staffel im TV an.

