"Lächerlich": Kris Jenner erntet im Netz Kritik für Filter!

Sie sorgt bei ihren Fans für Verwirrung. Die Kardashians sind dafür bekannt, mit ihrem nahezu makellosen Aussehen alle Blicke auf sich zu ziehen. Auch Familienoberhaupt Kris Jenner (67) macht keinen Hehl daraus, dem Schönheitswahn verfallen zu sein. Für ihre perfekten Schnappschüsse im Netz greift der Realitystar gerne mal zu Photoshop und Facetune. Doch hat Kris mit ihrem neusten Video jetzt etwa übertrieben?

Am Montag postete der Visagist Samer Khouzami ein stark gefiltertes Video von dem The Kardashians-Star auf Instagram – und auf dem ist Kris fast nicht wiederzuerkennen! Ihre Haut wirkt komplett faltenfrei und ihre Lippen auffällig voll. Besonders die Fans der 67-Jährigen versetzt das offenbar in Aufruhr. "Ist das Kris?" oder "Was zur Hölle passiert da, das ist nicht ihr Gesicht", lauten nur zwei der verwunderten Kommentare. Ein dritter User schreibt: "Nimm' dein Alter an. Dieser Filter ist lächerlich."

Es ist nicht das erste Mal, dass Kris dafür kritisiert wird, ihre Bilder extrem zu bearbeiten. Erst vor wenigen Monaten teilten sie und ihre Tochter Khloé Kardashian (39) ein Selfie mit diversen Filtern auf Social Media. "Hör auf mit der FaceApp" und "Was zum Teufel ist das?", bemängelten zwei Follower in der Kommentarspalte.

Getty Images Kris Jenner, TV-Bekanntheit

Instagram / samerkhouzami Kris Jenner und ihr Visagist Samer Khouzami

Instagram / khloekardashian Kris Jenner und Khloé Kardashian im April 2023

