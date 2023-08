Wow: So anders sieht die Kardashian-Familie mittlerweile aus

Mit der Show Keeping up with the Kardashians wurde die Familie rund um Kim Kardashian (42) weltberühmt. Nachdem sie dann im Juni 2021 nach 20 Staffeln beendet worden war, folgte im April darauf der Nachfolger The Kardashians. Nun wurde bekannt, wann die neue Staffel über die Bildschirme flimmern soll. Deshalb hat Promiflash sich die Veränderung der Kardashians über die Jahre mal genauer angeschaut!

Kris Jenner

Bei der Mutter des Kardashian-Clans Kris Jenner (67) fällt sofort auf: Sie hat sich über die Jahre kaum verändert! Die Kurzhaarfrisur ist geblieben und Kris scheint nicht zu altern. Ob dabei nachgeholfen wurde, wird in der Sendung nicht thematisiert. Dennoch spekulieren die Fans immer wieder darüber. Unter einem Instagram-Bild von ihr und ihrer Tochter Khloé findet man Kommentare wie: "Umso älter Kris wird, umso jünger sieht sie aus!"

Kim Kardashian

Die berühmteste der Kardashians ist wohl Kim. Während sie sich zwischenzeitlich an blonde Haare wagte, hat sie nun wieder dieselbe dunkle Mähne wie früher – nur in deutlich länger. Die Vierfach-Mama scheint ebenso wie ihre eigene Mutter nicht zu altern. Doch auch bei ihr wird oft gemunkelt, ob sie dem Beauty-Doc einen Besuch abgestattet hat. Diese Gerüchte dementierte sie jedoch mehrfach und ließ sogar ihren Po röntgen, um zu beweisen, dass sich darin keine Implantate befinden. Ihre Follower zweifeln allerdings daran. "Sie sieht so anders aus", schreibt ein Instagram-Nutzer unter ein aktuelles Selfie von ihr.

Kylie Jenner

Kim Kardashians kleine Schwester Kylie Jenner (25) hat sich ebenfalls sehr stark verändert. Während sie zu Beginn der Serie noch ein Kind war, ist sie mittlerweile selbst zweifache Mutter und besitzt eine eigene Firma. Doch auch äußerlich hat sich bei ihr einiges getan. Das Model selbst behauptete im Gespräch mit dem US-Magazin Paper, dass sie nichts an sich hat machen lassen: "Die Leute denken, ich hätte mich unters Messer gelegt und mein Gesicht komplett rekonstruieren lassen, was absolut nicht stimmt. [...] Ich würde das niemals machen." Ihre Fans vermuten allerdings eher Gegenteiliges: "Nichts für ungut, aber irgendwas stimmt mit ihrem Gesicht wirklich nicht."

Khloé Kardashian

Auch bei Khloé Kardashian (39) lassen sich einige Veränderungen ausmachen. Besonders ins Auge sticht, dass sie ihre schwarze Mähne gegen kürzere blonde Haare eingetauscht hat. Ihre Follower erkennen sie gar nicht mehr wieder. Unter einem Instagram-Post des Models kommentierte ein Nutzer: "Sie hat ein anderes Gesicht aufgesetzt."

David Livingston/Getty Images // Ilya S. Savenok/Getty Images Collage: Kris Jenner im Jahr 2010 und 2023

Astrid Stawiarz/Getty Images // Jamie McCarthy/Getty Images Collage: Kim Kardashian im Jahr 2006 und 2023

Getty Images Kylie Jenner, September 2010

Getty Images Kylie Jenner, Realitystar

Getty Images Khloé Kardashian, August 2012

Getty Images Khloé Kardashian bei der "Abyss By Abby"-Gala im Januar 2020

