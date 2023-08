TV-Show abgesagt: Oliver Pochers Vater hatte Schlaganfall

Oliver Pocher (45) musste um seinen Vater bangen. Der Komiker und Gerhard Pocher sind ein eingeschweißtes Team: Nicht nur privat halten sie fest zusammen, sondern sind auch fürs Fernsehen gemeinsam unterwegs. Bei "Papa & Pocher auf Reisen" erlebt das Vater-Sohn-Duo Abenteuer rund um die Welt und sorgt für emotionale sowie lustige Momente. Doch nun ist alles anders: Olivers Vater hatte einen Schlaganfall.

Das erzählt der Comedian im Rahmen des Geburtstages seines Papas auf Instagram: "Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert". Aufgrund der schnellen Hilfe des Ärzteteams gehe es Gerhard inzwischen wieder besser. "Er sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung", schreibt Olli.

Doch spurlos ist der medizinische Notfall natürlich nicht an dem 74-Jährigen vorbeigegangen. Die Folgen des Schlaganfalls sind so weitreichend, dass es "bis auf Weiteres" keine neuen Folgen von "Papa & Pocher auf Reisen" geben wird. "Ich bin trotzdem sehr froh und dankbar, jede diese Reise mit meinem Vater getätigt zu haben, denn die Zeit und die Erinnerungen kann uns keiner mehr nehmen", betont Oliver.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seinem Vater Gerhard

Instagram / oliverpocher Gerd Pocher und Oliver Pocher, August 2022

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

