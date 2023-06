Anne Wünsche zeigt sich mittlerweile ganz nackt auf OnlyFans

Jetzt lässt sie also die Hüllen komplett fallen! Anne Wünsche (31) hat sich vor einigen Monaten ein neues Standbein aufgebaut: Sie startete mit einem eigenen OnlyFans-Account durch. Auf der Erotikplattform teilt sie sexy Fotos und weiteren freizügigen Content, mit dem die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin offenbar auch ganz schön viel Geld verdient. Mittlerweile präsentiert sich Anne dort auch komplett nackig!

In einer Instagram-Fragerunde thematisiert Anne nun ihren Job als OnlyFans-Model. Auf die Frage, ob sie sich nun auch splitterfasernackt zeigen würde, antwortete die 31-Jährige: "Mittlerweile... Ja." Wie genau ihr noch freizügigerer Content aussieht, verrät sie nicht. Doch sie schließe aus, dort jemals pornografische Clips zu posten: "Also keine Videos, wo ich mit jemanden schlafe oder es mir selbst mache." Davon gebe es auch keine Fotos: "Also hier ist definitiv meine Grenze", betont Anne.

An ihrer Followerschaft habe sich durch ihren neuen erotischen Berufszweig auch nicht viel geändert: "Wir haben mehr aussortiert. Die Leute, die halt sehr krass unter der Gürtellinie sind, also auch beleidigen oder so, werden direkt blockiert", schilderte die Influencerin kürzlich im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Ich lese sowieso nicht mehr viele Nachrichten, weil irgendwann geht es mir dann doch nahe."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

