Das war der Grund für Peter Kleins Aus bei den "Red Devils"

Peter Klein (56) räumt mit den Gerüchten auf! Der Noch-Mann von Iris Klein (56) will nicht nur privat, sondern auch beruflich seinen eigenen Weg gehen. Der TV-Star möchte mit seiner Musikkarriere so richtig durchstarten. Geplant war ein erster Auftritt auf einem Festival, den er wegen Krankheit allerdings absagen musste. Vom Veranstalter hagelte es jedoch Kritik, da der Wahl-Mallorquiner angeblich in der rechten Szene gewesen sein soll. In einem Rockerclub war er kurze Zeit Mitglied. Jetzt stellt Peter klar, warum er bei den "Red Devils" aufhörte.

Im Bild-Podcast erklärt der TV-Star: "Mich ärgert jetzt, dass dieser Teil meines Lebens so ins negative Licht gerückt wird. Das war eigentlich nur so eine kurze Phase, in der ich gedacht habe, okay, man probiert mal was aus." Er habe nie mit dem Gedanken gespielt, irgendwelche Straftaten zu begehen. Vor knapp 15 Jahren habe er den "Red Devils", einer Unterstützergruppe der "Hells Angels", angehört. "Mir ging es ums gemeinsame Motorradfahren. Und das kam eigentlich zu kurz. Das Motorrad stand dauernd ungenutzt vor der Tür. Deshalb habe ich das mit den 'Red Devils' auch nach etwa zwei Monaten gelassen", betont Peter.

Doch das war noch nicht alles. 2015 und 2016 hatte die TV-Persönlichkeit auf Facebook die damalige Flüchtlingspolitik kritisiert und mit der AfD sympathisiert. Dass er deswegen der rechten Szene angehöre, bestreitet er: "Ich habe nichts gegen Ausländer und Migranten, absolut nicht! Ich bin nicht ausländerfeindlich. Ich bin kein Anhänger der rechten Szene oder von rechtem Gedankengut!"

Peter Klein im Juni 2023

Peter Klein, TV-Star

Peter Klein, Ex-Partner von Iris Klein

