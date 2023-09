Menowin Fröhlichs Verhaftung: Senay erfuhr es von ihrer Mama

Menowin Fröhlichs (35) Verhaftung kam für seine Frau Senay (32) völlig unerwartet. Schon in der Vergangenheit war der ehemalige DSDS-Teilnehmer immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten und hatte damit für Schlagzeilen gesorgt. So auch Anfang August: Der Sänger musste erneut ins Gefängnis und konnte sich nicht von seiner Familie verabschieden. Wie seine Partnerin Senay jetzt verrät, hat sie durch ihre Mutter von Menowins Inhaftierung erfahren.

"An dem Tag habe ich es von meiner Mutter erfahren. Genau zu dem Zeitpunkt von Menowins Verhaftung war ich beim Arzt und hatte das Handy nicht bei mir", erinnert sich die 32-Jährige im Promiflash-Interview. Die dreifache Mutter habe es anfangs gar nicht fassen können. "Ich habe natürlich versucht, Menowin anzurufen, konnte ihn aber nicht erreichen. Er hatte mir auf der Mailbox eine Nachricht hinterlassen. Er hat versucht, uns zu beruhigen und meinte, dass wir das alles schaffen werden. Wir sollen uns um ihn keine Sorgen machen", erzählt Senay weiter.

Doch nicht nur für Menowins Frau ist die Situation schwierig – auch ihre Kinder leiden unter der plötzlichen Abwesenheit ihres Vaters. Hat Senay ihnen den Grund für sein Fehlen erklärt? "Meinen Kindern habe ich davon erstmal nichts erzählt. Die zwei Kleineren sind dafür einfach noch zu jung. Sie können das nicht verstehen. Meinem Ältesten habe ich natürlich erklärt, dass der Papa aktuell nicht bei uns sein kann. Auch für den Fall, dass er mal darauf angesprochen wird", berichtet sie. Menowins Kids aus einer vorherigen Beziehung seien ebenfalls aufgeklärt.

Menowin und Senay in "Wo die Liebe hinfällt" heute um 20:15 Uhr auf VOX.

Anzeige

Instagram / senayfroehlich Senay und Menowin Fröhlich, November 2018

Anzeige

Instagram / senayfroehlich Senay Fröhlich, 2020

Anzeige

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich und seine Frau Senay im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de