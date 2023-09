Das ging schnell: Serkan Yavuz und Samira haben geheiratet!

Die beiden hatten es wohl eilig! Serkan Yavuz (30) machte seiner Samira Klampfl (29) erst vor wenigen Tagen im Liebesurlaub einen Heiratsantrag. Und jetzt war es schon so weit: Die beiden Bachelor in Paradise-Stars sind verheiratet! In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin ein niedliches Foto, das die Eltern einer Tochter in ihren schicken Looks zeigt: Sie trägt ein kurzes, weißes Kleid mit tiefem Ausschnitt – Serkan strahlt in einer weißen Hose und einem hellgrünen Hemd in die Kamera. Dazu schreibt Samira: "Mr. und Mrs. Yavuz."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de