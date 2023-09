Onkel packt aus: Hatte Luis Rubiales Orgie mit 18-Jährigen?

Nun mischt sich ein weiteres Familienmitglied in den Eklat ein. Luis Rubiales (46) sorgte nach dem WM-Sieg der Spanierinnen für einen Skandal: Der Funktionär küsste die Spielerin Jennifer Hermoso (33) ungefragt auf den Mund. Seitdem ist der Fußballpräsident von all seinen Aufgaben suspendiert. Luis' Mutter verteidigt ihn allerdings und ist in einen Hungerstreik getreten. Doch dafür schießt ein anderes Familienmitglied jetzt gegen den Spanier.

Luis' Onkel Juan Rubiales hat der spanischen Zeitung El Mundo ein skandalöses Interview gegeben. Der Ex-Kabinettschef ist der Überzeugung, dass sein Neffe "psychologische Hilfe und ein soziales Umerziehungsprogramm" braucht. "Luis war schon immer ein Mann mit einem deutlichen Macho-Touch, sehr arrogant", wetterte Juan weiter. Er sei ein "feiger Mann" und "besessen von Luxus und Frauen". Doch Juan ging noch weiter und erhob schwere Vorwürfe: "Er hatte Orgien mit 18-jährigen Mädchen oder Mädchen, die jung genug waren, um seine Tochter zu sein."

Zu diesen Vorwürfen äußerte sich Luis bisher nicht. Doch im Kuss-Eklat wies er alle Schuld von sich. Bei einer Krisensitzung des spanischen Fußballverbandes hatte der Funktionär sich als Opfer einer "Hetzjagd" dargestellt und einen Rücktritt vehement abgelehnt. "Ich werde nicht zurücktreten", soll er mehrmals klargestellt haben.

Getty Images Luis Rubiales, spanischer Fußballfunktionär

Getty Images Luis Rubiales und Athenea del Castillo Beivide nach dem WM-Sieg 2023

Getty Images Luis Rubiales, spanischer Fußballfunktionär

