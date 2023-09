Paris Hilton teilt süße Schnappschüsse mit Mann Carter Reum

Paris Hilton (42) zeigt ihre Liebe! Das It-Girl geht schon seit einigen Jahren mit ihrem Partner Carter Reum durchs Leben. Im November 2021 wagten die zwei dann den Schritt vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Im Januar dieses Jahres rundete ihr kleiner Sohn Phoenix Barron, der mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen war, das Liebesglück der beiden perfekt ab. Jetzt teilt Paris niedliche Schnappschüsse mit Carter – und feiert ihre Liebe.

"Diese Woche war unser 45. Monatstag. Was sollen wir zu unserem Hochzeitstag am 11.11. dieses Jahres machen?", schreibt Paris auf ihrem Instagram-Profil zu einer Fotoreihe. Darauf zu sehen sind zahlreiche Selfies mit Carter: Sie schmusen in einer Hängematte, auf einem Boot oder machen richtig rausgeputzt ein Selfie zusammen.

Erst kürzlich sprachen Paris und Carter in ihrem Podcast "I Am Paris" über ihren Nachwuchs und wie sehr der kleine Phoenix ihr Leben verändert hat. So habe Carter etwa einen ganz besonderen Moment erlebt, als er seinen Sohn angeschaut hat: "Ich habe Gänsehaut bekommen, weil das die Augen von Paris sind." Phoenix soll insgesamt mehr nach seiner Mutter kommen.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum

Instagram / parishilton Carter Reum und Paris Hilton, seit 2021 verheiratet

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum auf einem Boot

