Süß! So ähnlich sind sich Caitlyn Jenner und ihre Enkelin

Das passiert nicht oft. Neben Kendall (27) und Kylie (26) hat Caitlyn Jenner (73) vier weitere Kinder – eines von ihnen ist Brody (40). Die beiden sollen jedoch in dessen Kindheit kein gutes Verhältnis gehabt haben: Denn die Transfrau hatte damals nur wenig Zeit für ihren Spross. Ende Juli begrüßte Brody dann seinen ersten eigenen Nachwuchs auf der Welt. In einem seltenen Post meldet sich Caitlyn jetzt nachträglich zur Geburt ihrer Enkelin Honey.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 73-Jährige eine Collage von sich und dem neuesten Mitglied des Jenner-Haushalts. In einem Bild reckt die kleine Honey ihre Arme in die Höhe, während ein zweites Caitlyn in derselben Pose zeigt. Mit einem kleinen, aber entscheidenden Unterschied: Zwischen den beiden Schnappschüssen liegen mehrere Jahrzehnte. Denn das Foto der TV-Persönlichkeit zeigt diese in ihrer Zeit als Sport-Star, offenbar kurz nach dem Gewinn eines Rennens. "Ja, sie ist eine Jenner! Willkommen auf der Welt, Honey Jenner!", schreibt Caitlyn zu dem Post.

Herrscht also doch kein Streit zwischen Vater und Sohn? Schließlich hatte Brody in einem YouTube-Video kürzlich über das Thema Vaterschaft gesprochen und dabei kein gutes Haar an Caitlyn gelassen. Er hatte klargestellt, dass er nicht dieselben Fehler wie sein Vater machen wolle. "Ich denke, dass ich genau das Gegenteil mache", hatte der 39-Jährige versichert.

Instagram / caitlynjenner Honey Raye Jenner und Caitlyn Jenner

Getty Images Caitlyn Jenner im Februar 2020

Getty Images Brody Jenner im April 2022

