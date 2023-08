Spitze gegen Caitlyn? Brody Jenner will besserer Papa sein

Brody Jenner (39) will die Fehler seines Vaters nicht wiederholen. Der TV-Star ist der Sohn von Caitlyn Jenner (73), die vor ihrer Transition als Bruce Jenner bekannt war. In seiner Kindheit sollen die beiden aber ein schwieriges Verhältnis gehabt haben. Zu der Zeit hatte er oft auf seinen Papa verzichten müssen. Nach der Geburt seiner eigenen Tochter weiß Brody nun eines: Er will nicht so werden, wie sein Vater.

In dem YouTube-Video, das Brody und seine Liebste Tia Blanco zur Geburt ihrer kleinen Tochter Honey posteten, spricht er über das Thema Vaterschaft. Er stellt klar, dass er nicht dieselben Fehler wie sein eigener Vater machen wolle. "Ich glaube, was mich am meisten freut, ist, Dinge anders machen zu können als mein Vater. Als ich aufwuchs, hatte ich nicht die beste Beziehung zum damaligen Bruce", erklärt der 39-Jährige. Caitlyn sei nicht wirklich für ihn da gewesen und das wolle er auf keinen Fall für seine Tochter: "Ich denke, dass ich genau das Gegenteil mache."

Ob Caitlyn die kleine Honey schon kennenlernte, ist bisher unklar. Aber seinen Fans stellte Brody den Wonneproppen bereits vor. Nur ein paar Stunden nach der Geburt teilte der Reality-TV-Darsteller ein putziges Foto von sich und Baby Honey bei Instagram. Darauf schlummern die beiden aneinander gekuschelt bei einem Nickerchen.

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner im März 2022

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Freundin Tia Blanco

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seinem Baby

