"Weitergehen": Ellie Goulding nach Trennung positiv gestimmt

Sie scheint nach vorne zu schauen. In den vergangenen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass Ellie Goulding (36) und ihr Mann Caspar Jopling (31) sich getrennt haben. Erst 2019 hatten sich die Sängerin und der Kunsthändler bei einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Doch nun scheint alles aus und vorbei zu sein. Die "Love Me Like You Do"-Interpretin wurde sogar bereits ohne ihren Ehering gesichtet. Nun verstärkt Ellie die Gerüchte weiter.

In ihrer Instagram-Story teilt die Blondine jetzt nämlich ein kurzes Gedicht. "Umarme die Veränderung, lockere dein Identitätsgefühl, lass dich einen neuen Weg gehen. Man muss die Vergangenheit nicht ignorieren oder auslöschen, man muss nur die Gegenwart mit ganzem Herzen annehmen und weitergehen", heißt es dort. Offenbar ist Ellie bereit, nach ihrer angeblichen Trennung nach vorne zu blicken.

Bereits zuvor teilte die Musikerin einen kryptischen Post auf Instagram, der auf ein Liebes-Aus hindeuten könnte. "Ich weiß nicht, wer das hören muss, aber – mach weiter!", schrieb sie zu einer Reihe von Bildern. Damit schien Ellie nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Fans ein wenig Kraft zusprechen zu wollen.

Anzeige

SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, Musikerin

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de