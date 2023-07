Nach Krisengerüchten: Ellie Goulding ohne Ehering gesichtet!

Gehen die zwei auf Abstand? Ellie Goulding (36) und Caspar Jopling (31) lernten sich 2017 kennen – nur zwei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken bei der Sängerin und dem Kunsthändler. 2021 wurde die Liebe des Paares durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Arthur gekrönt. Inzwischen sind die beiden schon knapp vier Jahre verheiratet – Gerüchten zufolge soll es nun allerdings in ihrer Ehe kriseln. Jetzt war Ellie ohne ihren Ehering unterwegs!

Rund eine Woche nachdem die Krisengerüchte laut geworden sind, wurde die "Love Me Like You Do"-Interpetin bei einem Ausflug in London gesichtet. Auf Paparazzi-Schnappschüssen, die The Sun vorliegen, fällt dabei vor allem eines auf: Ellie trägt keinen Ehering. Auch wirkte die Musikerin auf den Fotos ziemlich nachdenklich, als sie das Treehouse Hotel im Londoner Stadtteil Marylebone verließ.

Ein nahestehender Insider berichtete gegenüber dem Newsportal: "Es gab eine Zeit lang Höhen und Tiefen, aber sie hatten immer das starke Gefühl, dass sie zusammenbleiben wollten, damit sie beide bei ihrem Sohn sein können." Letztendlich habe das Pärchen versucht, einen Kompromiss zu finden, um weiterhin gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen. Abgesehen davon führen die Eheleute aber momentan angeblich ein getrenntes Leben.

ActionPress Caspar Jopling und Ellie Goulding im November 2019

Getty Images Ellie Goulding im März 2023

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn Arthur im Juli 2022

