Bald als Bösewicht? Zendaya möchte in neue Rollen schlüpfen

Möchte sie einen Imagewechsel? Die Schauspielerin Zendaya Coleman (27) wurde schon im Kindesalter durch verschiedene Disney-Produktionen bekannt. Schließlich feierte sie mit ihrer Rolle der Schülerin Rue in der High-School-Serie Euphoria und ihrer Verkörperung von Mary Jane in den Spiderman-Filmen große internationale Erfolge. Dabei schlüpft sie für gewöhnlich in die Rolle des Helden oder seines Sidekicks. Nun verrät Zendaya, welche Rolle sie gerne mal spielen würde!

"Ich würde gerne eine Art Bösewicht spielen. Das Böse, die Vibes eines Superschurken anzapfen. Wie auch immer sich das äußert." Dabei beziehe sie sich jedoch nicht speziell auf die Bösewichte in Superheldenfilmen, sondern generell auf die emotionale Ebene. "Ich habe das Gefühl, dass ich immer nur die Gute spiele, also würde ich gerne mal die Böse spielen", verrät der Hollywoodstar gegenüber Elle.

Wenn sie keine Schauspielerin geworden wäre, hätte es für sie zwei andere Möglichkeiten gegeben. "Ich denke, innerhalb der Branche wäre ich Regisseurin geworden, was ich eines Tages auch immer noch werden möchte. Und ich denke, außerhalb der Branche wäre ich in die Fußstapfen meiner Eltern getreten und Lehrerin geworden. Ich liebe Kinder, ich liebe es zu lernen und ich liebe das Unterrichten", plaudert Zendaya aus.

Zendaya, Schauspielerin

Zendaya Coleman und Tom Holland, Dezember 2021

Zendaya Coleman mit dem Star of the Year Award, 2023

