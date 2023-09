Beziehung von Ariana Grande und Ethan anders als dargestellt

Wie läuft es bei den beiden? Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) haben zuletzt für jede Menge Schlagzeilen gesorgt: Die beiden Schauspieler, die sich am Set von "Wicked" kennengelernt hatten, sollen nämlich miteinander anbandeln – und das, obwohl sie vor Kurzem beide noch in einer Beziehung gesteckt haben. Doch angeblich ist ihre Beziehung nicht so entstanden, wie es in den Medien dargestellt wurde.

"Während diese ganze Situation aufgeblasen wurde, ist es ganz anders als das, was in der Öffentlichkeit dargestellt wurde", sagt ein Freund der beiden gegenüber People. Aktuell versuche das Paar, seine Beziehung privat zu führen. Eine weitere Quelle, die mit der Situation vertraut ist, verrät außerdem: "Sie tun ihr Bestes, um die Tatsache, dass sie in der Öffentlichkeit stehen, mit dem Wunsch in Einklang zu bringen, respektvoll gegenüber allen Beteiligten zu sein."

Sowohl Ariana als auch Ethan waren teilweise mit Untreuevorwürfen konfrontiert worden. Doch der Insider stellt weiter klar: "Die Wahrheit ist, dass Ariana und Ethan sich erst nach der Trennung beider Parteien getroffen haben!" Bisher äußerten sich die beiden selbst nicht zu den Gerüchten.

Ariana Grande, Sängerin

Ethan Slater, Schauspieler

Ariana Grande, Dezember 2018

