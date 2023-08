Wie steht es wirklich um Ariana Grande und Ethans Beziehung?

In den vergangenen Wochen sorgten Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) für ordentlich Schlagzeilen. So soll die Sängerin seit einiger Zeit mit ihrem "Wicked"-Co-Star anbandeln. Der Haken: Sowohl die "Into You"-Sängerin als auch der Musical-Darsteller waren bis vor Kurzem noch an andere Partner vergeben. Angeblich sind sie inzwischen ein Paar. Während sie sich bisher nicht zu den Liebesspekulationen äußerten, fragen sich Fans derweil: Was läuft da wirklich zwischen Ariana und Ethan?

Gegenüber ET lässt ein Insider jetzt verlauten, dass die mutmaßliche Beziehung der beiden Schauspieler "immer noch voranschreitet". Aktuell befindet sich der 31-Jährige inmitten seiner Scheidung von Noch-Ehefrau Lilly Jay. "Ethan versucht, so freundschaftlich wie möglich mit Lilly umzugehen, während er seine nächsten Schritte plant. Er möchte der beste Vater sein, der er sein kann, unabhängig von den aktuellen Umständen", meint die Quelle weiter. Auch wenn die angebliche Romanze der beiden nach wie vor für jede Menge Aufruhr sorgt, scheinen Ethan und Ariana weiterhin an dieser festzuhalten.

Wie TMZ bereits vor wenigen Tagen verlauten ließ, stehe die 30-Jährige ihrem neuen Lover derzeit bei dessen Scheidungsdrama zur Seite. Und das, indem sie ihm den nötigen "Freiraum" gibt, um seine letzten Angelegenheiten mit seiner Ex zu "regeln". Bislang bleiben die persönlichen Statements des vermeintlichen Paares zu den Liebesgerüchten jedoch aus.

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de