Smash-Mouth-Frontmann Steve Harwell (56) liegt im Sterben

Traurige Neuigkeiten aus der Musikwelt. Steve Harwell war in den 1990er Jahren mit seiner Rockband Smash Mouth berühmt geworden. Mit ihren Hits "All Star" und "Walkin' On The Sun" hatten sie auf der ganzen Welt Erfolge gefeiert. Nachdem er bei einem Auftritt 2021 offenbar alkoholisiert war, zusammengebrochen ist und ins Krankenhaus gebracht worden war, verließ der Musiker die Band und ging in den Ruhestand. Nun werden erschütternde News bekannt: Steve liegt im Sterben.

Das berichtet nun TMZ. Demnach soll der 56-Jährige schon seit Jahren mit Alkoholmissbrauch zu kämpfen haben, weshalb seine Leber versagte. Bis vor Kurzem wurde er deshalb in einer Klinik behandelt, doch mittlerweile sei Steve zu Hause, wo sich seine Liebsten in den vergangenen drei Tagen von ihm verabschiedeten. Sein Manager gibt gegenüber dem Medium preis, dass Steve wahrscheinlich nur noch eine Woche zu leben hat.

Mit seinem letzten Auftritt 2021 hatte der Sänger für einige Schlagzeilen gesorgt. Bei der besorgniserregenden Show hatte er desorientiert gewirkt und unter anderem das Publikum angeschrien. Damals hatten Insider gegenüber der Quelle verraten, dass er mit anhaltenden Gesundheitsproblemen zu kämpfen gehabt hatte. Darunter Kardiomyopathie, Herzversagen und Wernicke-Enzephalopathie – eine Hirnstörung.

Getty Images Steve Harwell, Musiker

Getty Images Die Mitglieder der Band Smash Mouth

Getty Images Steve Harwell, Musiker

