Smash Mouth konnten Steve Harwell (†56) nicht verabschieden

Smash Mouth blieb eine letzte Begegnung mit Steve Harwell (✝56) verwehrt. Der langjährige Frontmann der Rockband hat am Mittwoch für immer seine Augen geschlossen, nachdem er bereits tagelang im Sterben gelegen hatte. Wegen seines langjährigen Alkoholmissbrauchs hatte seine Leber versagt. Steves Angehörige hatten vor seinem Tod die Gelegenheit, sich persönlich von ihm zu verabschieden – nicht aber seine einstigen Bandkollegen.

Wie TMZ berichtet, sei es den Musikern nicht möglich gewesen, ihrem einstigen Mitglied Lebewohl zu sagen. Dem Bandmanager Robert Hayes zufolge habe Steve keinen Besuch zugelassen, während er im Hospiz lag. Auch in seinem Zuhause in Boise, einer Stadt im US-Bundesstaat Idaho, habe er in seinen letzten Tagen keine große Versammlung haben wollen. Demnach sei es nur seiner Familie, seiner Verlobten und ihrer Familie sowie seinem Manager erlaubt gewesen, ihn am Sterbebett zu besuchen.

Auch wenn sich Steve vor zwei Jahren aus der Band zurückgezogen hatte und durch den neuen Sänger Zach Goode ersetzt wurde, habe er in einem guten Verhältnis zu seinen früheren Kollegen gestanden. Statt bei einem persönlichen Besuch sollen sie sich per Telefon von ihm verabschiedet haben.

