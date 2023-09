Diese Promis trauern um Smash-Mouth-Sänger Steve Harwell

Seine Freunde nehmen Abschied. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Steve Harwell (✝56) verstorben ist. Der ehemalige Sänger der Band Smash Mouth hatte aufgrund seines jahrelangen Alkoholmissbrauchs unter Leberversagen gelitten und lag bereits für kurze Zeit im Sterben. Seine engen Freunde und seine Familie nahmen bereits Abschied. Nun melden sich auch langsam andere Promis zu Steves Tod und trauern um den Musiker.

Neben Carson Daly (50) oder Dane Cook (51) schreibt auch sein Bandkollege Chris Kirkpatrick (51) auf Instagram liebe Worte: "Ruhe in Frieden, mein Freund. Es tut mir aufrichtig leid, was für einen schwierigen Kampf du zu kämpfen hattest. Du warst eine wunderbare Seele und wirst sehr vermisst werden." Der TV-Star Guy Fieri teilt ebenfalls seine Anteilnahme im Netz mit und schreib zu einem Selfie mit dem "All Star"-Sänger: "An meinen Bruder Steve, Ruhe in Frieden. Heute ist ein trauriger Tag, ich werde dich vermissen."

Kürzlich hatte der Bandmanager von Smash Mouth in einem Statement verkündet, dass Steve gestorben ist. "Steve hat sich seit zwei Jahren von Smash Mouth zurückgezogen und die Band tourt weiterhin mit dem neuen Sänger Zach Goode. Dennoch wird Steves Vermächtnis durch seine Musik weiterleben", teilte der Manager laut Rolling Stone mit.

Getty Images Steve Harwell, Musiker

Instagram / guyfieri Steve Harwell und Guy Fieri

Getty Images Die Mitglieder der Band Smash Mouth

