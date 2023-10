Steve Harwell (†56) wird diese Woche öffentlich beigesetzt

Wie wird Steve Harwell die letzte Ehre erwiesen? Vor einem Monat starb der Frontman der Band Smash Mouth im Alter von nur 56 Jahren. Aufgrund seines jahrelangen Alkoholmissbrauchs hat wohl seine Leber versagt, weswegen er die letzten Tage seines Lebens hatte in einem Hospiz verbringen müssen. Seine Familie und Freunde, aber auch zahlreiche Fans nahmen weltweit Abschied von dem Sänger. Nun gibt es die Details zu Steves Beisetzung.

Wie TMZ berichtete, wurde die Leiche des Musikers bereist eingeäschert. Am 7. Oktober wird seine Asche nun im Los Gatos Memorial Park in Los Angeles beigesetzt – und zwar in einer öffentlichen Zeremonie. Über 300 Leute sollen schon zu der Beerdigung zugesagt haben, darunter auch Steves Bandkollegen. Nach dem öffentlichen Begräbnis soll es noch einen privaten Empfang für enge Freunde und die Familie des Verstorbenen geben. Steves Grab soll anschließend zu einem Pilgerort für seine trauernden Fans werden.

Für Steves Freunde wird das Begräbnis die Chance sein, sich von ihm zu verabschieden – in den letzten Tagen seines Lebens hatte der Rocker nämlich keinen Besuch zugelassen. Nur seiner Familie, seiner Verlobten und ihrer Familie sowie seinem Manager sei es erlaubt gewesen, ihn am Sterbebett zu besuchen. Seine Bandkollegen sollen jedoch per Telefon noch mal Kontakt zu ihm gehabt haben.

Getty Images Steve Harwell im März 2012

Getty Images Steve Harwell, Musiker

Getty Images Smash Mouth, Band

