Model Silvina Luna stirbt nach verpfuschter Schönheits-OP!

Tragische Neuigkeiten aus der Modewelt. Silvina Luna war bereits in jungen Jahren als Model in Erscheinung getreten. Nach ihrem Schulabschluss hatte sie Aufträge für verschiedene Magazine angenommen. Später durfte sie sogar einige Erfahrungen im Fernsehen sammeln – 2001 nahm sie bei der zweiten Staffel der argentinischen Version von Big Brother teil. Doch nun werden tragische Nachrichten publik: Silvina ist verstorben.

Der Grund dafür ist wohl ein verpfuschter Beauty-Eingriff. 2011 ließ sich die TV-Moderatorin ihren Po mit einem sogenannten Brazilian Butt Lift vergrößern. Dabei soll der behandelnde Arzt Polymethylmethacrylat injiziert haben, wie unter anderem Gala berichtet. Vier Jahre nach diesem Eingriff soll Silvina bereits über Schmerzen geklagt haben, weshalb ihr Nierensteine entfernt worden waren. Seitdem arbeiteten ihre Nieren jedoch nicht mehr richtig, weshalb sie regelmäßig zur Dialyse musste. In den vergangenen Monaten verschlechterte sich ihr Zustand wohl so sehr, dass sie auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfte. Am 31. August starb sie dann jedoch an Nierenversagen.

Ihr behandelnder Arzt muss sich nun aufgrund des Eingriffs vor Gericht verantworten. Der Grund: Polymethylmethacrylat, was auch als Acrylglas bekannt ist, ist kein zugelassenes Mittel für Beauty-Eingriffe. Für Silvinas Familie steht fest: Sie starb an den Folgen der Behandlung.

Instagram / silvinalunaoficial Silvina Luna, Mai 2023

Instagram / silvinalunaoficial Silvina Luna, Influencerin

Instagram / silvinalunaoficial Silvina Luna, Mai 2022

