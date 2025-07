Venus Williams will ihren Andrea noch dieses Jahr heiraten

Die Hochzeitsglocken werden bald für die Tennislegende Venus Williams (45) und den italienischen Schauspieler Andrea Preti (37) läuten. Die beiden planen, noch in diesem Herbst den Bund fürs Leben zu schließen, berichtet ein Insider NewsNation. Die Hochzeit sei für September an der malerischen Amalfiküste in Italien geplant. Gefeiert werde im kleinen Kreis – mit Familie und engen Freunden. Bereits der Junggesellenabschied soll ein fröhliches Beisammensein voller Spaß und guter Laune gewesen sein. "Es war einfach wundervoll – nur mit Familie und Freunden. Genau so wird auch die Hochzeit werden", verrät der Insider.

Erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung entstanden im vergangenen Sommer, als die beiden zusammen bei einem Bootsausflug an der Amalfiküste gesehen wurden. In ihrer Instagram-Story teilte Venus im Januar einen Schnappschuss von einem Urlaub auf den Bahamas, bei dem sie ihren Partner als "die beste Gesellschaft" lobte, berichtet OK Magazin. Besonders auffällig wurde es jedoch bei einem Tennistraining in Rom, wo Venus einen funkelnden Diamantring zur Schau stellte und Andrea sie liebevoll von der Tribüne aus beobachtete. Öffentlich geäußert hat sich Venus zur Verlobung allerdings noch nicht.

Venus, die neben ihrer Schwester Serena Williams (43) zu den bekanntesten Größen des Tennissports gehört, hielt ihr Privatleben stets eher zurückhaltend. In der Vergangenheit sprach sie offen über ihre längere Single-Phase und darüber, wie schwer es für sie sei, aus ihrem gewohnten Rhythmus auszubrechen. Doch mit Andrea an ihrer Seite scheint sich alles verändert zu haben. Laut dem Insider wird sie von ihm wie "eine Prinzessin" behandelt, und der Schauspieler gilt als besonders romantisch. Diese Aufmerksamkeit macht die Tennis-Ikone offensichtlich sehr glücklich. Der harmonischen Liebesgeschichte der beiden fiebern nun viele Fans weltweit entgegen.

Getty Images Andrea Preti und Venus Williams bei der Fashion Week, Februar 2025

Getty Images Venus Williams bei der Met Gala, 2022

Getty Images Andrea Preti, Schauspieler im April 2024