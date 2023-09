Prinz Amedeo von Belgien ist zum dritten Mal Vater geworden

Tolle Neuigkeiten aus dem belgischen Königshaus! Prinz Amedeo von Belgien (37) und seine Frau Prinzessin Elisabetta von Wolkenstein (35) sind bereits Eltern von zwei Kindern: Anna Astrid und Maximilian. Die belgischen Royals leben jedoch eher zurückgezogen von der Öffentlichkeit und sind vor einigen Jahren in die Schweiz gezogen. Dort haben sie nun ihre Familie vergrößert: Amedeo und Elisbetta haben noch ein drittes Kind bekommen!

Das teilt der belgische Palast jetzt unter anderem auf X mit und zeigt dazu ein erstes niedliches Foto des royalen Nachwuchses. "Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta freuen sich, die Geburt ihrer Tochter Alix bekannt zu geben. Sie wurde am Samstag, den 2. September, in Brüssel geboren, wiegt 3,4 Kilo und ist wie ihre Mutter wohlauf", lautet die Pressemitteilung.

Im Jahr 2017 waren Amedeo und Elisabetta mit ihrer Familie in die Schweiz gezogen. Gegenüber der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws gab der Erzherzog von Österreich-Este zu, dass er sich dort pudelwohl fühle. "Meine Familie und ich sind wirklich glücklich in Basel. Es ist eine schöne Stadt, die mir sehr gut gefällt, sie ist menschlich, ich mag die Museen, gehe gerne am Rhein spazieren und im Sommer schwimme ich ab und zu sogar im Fluss", schwärmte Amedeo.

Prinz Amedeo von Belgien und Prinzessin Elisabetta von Wolkenstein

Prinzessin Alix von Belgien

Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta

