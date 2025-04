Prinzessin Rajwas Baby überstrahlt bei erstem Termin alle

Prinzessin Rajwa (30) und Kronprinz Hussein von Jordanien (30) haben ihr kleines Töchterchen zu ihrem allerersten offiziellen Termin im Auftrag der Krone mitgenommen. Im Al-Sakhir Palast besuchten die beiden Royals König Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain. Mit dabei war ihr acht Monate altes Baby – und die kleine Iman stahl allen Anwesenden die Show. In einem niedlichen cremefarbenen Kleidchen saß sie auf dem Arm ihrer Mama und beäugte das Geschehen neugierig. Die Fans sind unter dem offiziellen Instagram-Post ganz verzückt. Sie kommentieren mit zahlreichen Herzen und Smileys mit Herzaugen.

Die kleine Iman ist seit ihrer Geburt der Mittelpunkt der jordanischen Königsfamilie. Nicht nur ihre Eltern, sondern auch ihre Großeltern, Königin Rania (54) und König Abdullah (63), sind ganz verliebt in den Familienzuwachs. Erst Ende März wurde in Jordanien der Muttertag gefeiert und Hussein nutzte den Moment, um seiner Mutter Rania und seiner Frau für ihren Einsatz zu danken. "An meine geliebte Mutter und meine liebende Frau: Eure Präsenz erfüllt unser Leben mit Freude und eure Liebe ist die wahre Bedeutung des Gebens", schrieb der zukünftige König unter eine Reihe von Bildern, die Rania und Rajwa beim Kuscheln mit Baby Iman zeigen.

Im August vergangenen Jahres verkündeten Rajwa und Hussein, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. Dazu gab es ein Video, in dem der frisch gebackene Papa sein kleines Bündel glücklich in den Armen hält. Dass sie ein Baby erwarten, hatten die beiden nur wenige Monate vorher bestätigt – nicht einmal ein Jahr nach der romantischen Traumhochzeit. Rajwa und Hussein hatten sich im Sommer 2023 bei einer der royalen Hochzeiten des Jahres das Jawort gegeben. Gefeiert wurde mit einer pompösen Zeremonie im Zahran Palast in der jordanischen Hauptstadt Amman und einer anschließenden Prozession durch die Stadt. Auf der Gästeliste standen auch europäische Royals wie Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43).

Instagram / alhusseinjo Prinzessin Rajwa und Kronprinz Hussein von Jordanien

Getty Images Prinz Hussein und seine Frau Rajwa al-Seif bei ihrer Hochzeit im Juni 2023

