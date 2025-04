18 Jahre: So verändert sich nun Prinzessin Arianes Leben

Prinzessin Ariane der Niederlande hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: ihren 18. Geburtstag. Damit verändert sich ihr Leben spürbar – denn mit der Volljährigkeit kommen für das Königshausmitglied nicht nur neue Rechte, sondern auch neue Pflichten. Die frischgebackene Erwachsene hat im vergangenen Jahr bereits den Schritt in Richtung Eigenständigkeit gewagt, als sie ihr Zuhause verließ, um am UWC Adriatic College in Italien zu studieren. Doch selbst an ihrem Ehrentag bleibt die jüngste Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) fokussiert. Ein Besuch ihrer Heimat ist laut Bunte nicht geplant, da sie sich voll und ganz auf ihren bevorstehenden Schulabschluss Ende Mai konzentrieren muss.

Mit ihrem 18. Geburtstag endet auch der sogenannte "Welpenschutz", den sie als jüngstes Kind des Königspaares genossen hat. Im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester Amalia (21), die als Kronprinzessin eine Apanage erhält – Zahlungen des Staates an nicht regierende Royals, in ihrem Fall beträgt diese rund 1,6 Millionen Euro –, muss Ariane (18) mit einer eigenen Karriere ihren Lebensunterhalt bestreiten. Wie sie ihre Zukunft gestalten möchte, ist bisher unklar: Findet sie direkt den Weg an eine Universität oder gönnt sie sich erst einmal eine Pause in Form eines Sabbatjahres? Sicher ist hingegen, dass ihre Rolle als Royal bedeutende Aufgaben umfassen wird. Ab sofort darf Ariane etwa ihren Vater bei offiziellen Terminen vertreten und ist verpflichtet, an wichtigen Ereignissen wie der jährlichen Parlamentseröffnung teilzunehmen.

Ariane wurde zu ihrem Geburtstag mit einem besonderen Geschenk von ihrem Vater geehrt: Wie Dana Press berichtet, erhielt sie den Titel einer Ritterin des Großkreuzes des Ordens vom Niederländischen Löwen sowie des Hausordens vom Goldenen Löwen – eine Tradition, die in der niederländischen Königsfamilie tief verwurzelt ist. Trotz ihres royalen Hintergrunds hat sich Ariane bisher sehr zurückhaltend gezeigt und fiel seltener als ihre Schwestern auf. Über sie ist bekannt, dass sie eine passionierte Musikerin ist und ihre Freizeit gerne mit Freunden verbringt. Ob die Volljährigkeit und ihre erweiterten Pflichten auch ihr öffentliches Auftreten verändern werden, bleibt abzuwarten.

Getty Images Prinzessin Ariane der Niederlande, April 2024

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern Ariane, Amalia und Alexia

