Rosa Partnerlook: Katie Price und Tochter Princess auf Event

Die beiden haben denselben Stil! Katie Price (45) bekam in ihrer Ehe mit Peter Andre (50) zwei Kids: Junior Savva (18) und Princess Andre. Ihre Tochter ist mittlerweile schon 16 Jahre alt und wohl ebenso mode- und glamourbegeistert wie die Reality-TV-Bekanntheit. Auch zu Events begleitet der Teenager seine berühmte Mama immer wieder. So auch jetzt wieder – und dort strahlen Katie und Princess sogar im Mutter-Tochter-Look!

Am Montag fand in Liverpool ein Event einer britischen Selbstbräuner-Marke statt. Auch die 45-Jährige war dazu eingeladen und kam in Begleitung ihrer Tochter und ihres On-off-Partners Carl Woods (34). Katie und Princess schmissen sich dazu in stylishe Outfits, die auf Fotos von Daily Mail zu sehen sind: Die 16-Jährige trug ein pinkes Top zu einer Bootcut-Jeans und weißen Sportschuhen. Ihre Mutter posierte in einer rosa Bluse, die sie locker in eine zerrissene Jeanshose steckte. Dazu kombinierte sie weiße Crocs und eine Luxushandtasche.

Seit einigen Monaten hat Princess auch ihren allerersten festen Freund. Ihr Papa Peter ist von ihrer Beziehung aber weniger begeistert. "Ich bin überhaupt nicht glücklich darüber. Ich habe unglaublich zu kämpfen, aber so ist das Leben", schilderte der 50-Jährige gegenüber Woman. Er habe seine Tochter eigentlich noch bis zu ihrem 38. Lebensjahr von Männern fernhalten wollen.

Instagram / officialprincess_andre Katie Price (r.) und ihre Tochter Princess Tiaamii im Februar 2022

Instagram / officialprincess_andre Peter Andre und Katie Price' Tochter Princess

Instagram / peterandre Peter Andre und seine Tochter Princess im Februar 2023

