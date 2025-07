Trotz Reue: Katie Price zeigt neue Beauty-OP-Ergebnisse

Eigentlich wollte Katie Price (47) sich von Schönheits-OPs verabschieden – doch dieser Vorsatz hielt nicht lange an. In einem Instagram-Video meldet sich das einstige It-Girl nach ihrem neuesten Eingriff. Katie ließ sich erneut die Lippen aufspritzen und es wurde eine Po-Straffung durchgeführt. "Ich bin buchstäblich mit dem Zug hingefahren, habe meine Lippen machen lassen und zwei Bereiche meines Pos auffüllen lassen und habe dann Harvey zu seiner neuen Wohnung gebracht", erzählt die Britin in dem Clip. Die erneute OP dürfte einige ihrer Fans durchaus überraschen, denn zuvor hatte sie eigentlich betont, sie bereue vor allem ihr letztes Brazilian Butt Lift.

Nach dem Eingriff am Hinterteil hatte Katie ihren Fans erklärt, dass sie zu weit gegangen sei und in Zukunft auf solche OPs verzichten werde. Diese neue Straffung sei aber weniger gefährlich gewesen, beteuert die 47-Jährige. Deshalb habe sie sich für eine weitere Korrektur entschieden. "Wenn ich meinen Po in der Türkei hätte machen lassen, wäre es gefährlicher gewesen. Ich hätte eine Narkose bekommen, es wäre gefährlicher gewesen und sie hätten mein eigenes Fett verwendet. Das ist nur eine kleine Auffrischung", erklärt Katie. Als Nächstes wolle sie sich die Wimpern machen lassen.

Ein Brazilian Butt Lift gehört tatsächlich zu den gefährlichsten Beauty-OPs und führte in manchen Fällen sogar schon zum Tod. Trotz der Risiken entschied Katie sich im April erneut für das Risiko. Es ist bereits ihre vierte Po-Straffung. Damit setzte sie ihr Leben aufs Spiel, wie der plastische Chirurg Dr. Gerard Lambe in einem Gespräch mit New Magazine erklärte. "Katie setzt sich enormen gesundheitlichen Gefahren aus. Diese OP hat eine der höchsten Sterblichkeitsraten", meinte der Fachmann. Vor allem die Menge sei besorgniserregend, aber auch die Tatsache, dass Katie sich zwischen den OPs kaum Genesungspausen gönne.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar