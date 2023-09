"Neuanfang": Katie Price präsentiert stolz jüngste Beauty-OP

Katie Price (45) kann es nicht lassen. Mit der signifikanten Optimierung ihres Körpers schlägt das ehemalige Boxenluder regelmäßig Wellen. Nach etlichen Operationen ist sie heute kaum mehr wiederzuerkennen. Doch scheint sie eben genau das auch bezwecken zu wollen. Zumindest lassen das ihre Posts in den sozialen Medien vermuten. Stolz präsentiert die Britin mal wieder die Ergebnisse ihres letzten Eingriffs. Katie verrät, dass diese OP erst der Anfang gewesen sein soll.

"Ich habe gerade meine Lippen auffrischen lassen. Ich liebe sie absolut. Nächste Woche werde ich sie komplett auflösen lassen. [...] Sie werden so dünn aussehen wie Gummibänder. Und dann werden sie zu perfekten Lippen – ich will einen Neuanfang wagen", verkündet der Realitystar über den Instagram-Account ihrer Beauty-Klinik. Scheint, als würden ihre OPs vorerst kein Ende nehmen. Ganz im Gegenteil sogar: Es bleibt abzuwarten, in welcher Verfassung und mit welchem veränderten Aussehen sich Katie vielleicht schon in der kommenden Woche zeigen wird.

Dass ihre Eingriffe Früchte tragen, zeichnete sich erst vor wenigen Wochen ab. Nachdem sie sich erneut für eine Nasen-OP unters Messer gelegt hatte, konnte das Model die Gesichtserkennung seines Handys nicht mehr nutzen. "Das Witzige ist: Wenn ich auf meinem Handy meine Gesichtserkennung benutzen möchte, funktioniert es nicht", erklärte sie im Podcast "The Katie Price Show".

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, ehemaliges Erotikmodel

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price nach einem Schönheitseingriff

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de