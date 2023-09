Trotz Urlaub mit Ex: Irina Shayk will weiter Tom Brady daten

Diese beiden lernen sich wohl immer noch kennen! In den vergangenen Wochen wurden Irina Shayk (37) und Tom Brady (46) immer wieder zusammen gesehen. Doch zuletzt war das Topmodel mit wem anders unterwegs: Sie sonnte sich mit ihrem Ex Bradley Cooper (48), mit dem sie auch eine Tochter teilt. Aber der Urlaub hat an ihrer Beziehung zu Tom wohl nichts geändert: Irina und der Footballstar sollen sich weiterhin daten!

Das plaudert jetzt ein Insider aus, der dem russischen Model nahesteht. Demnach lernen sich Tom und Irina weiterhin kennen und verbringen romantische Dates zusammen. Obwohl die beiden sich zuletzt nicht mehr in der Öffentlichkeit zusammen gezeigt haben, sind sie nach wie vor in Kontakt.

Zuletzt hatte schon eine Quelle gegenüber People betont: Irina hat sich ziemlich in den Ex von Gisele Bündchen (43) verguckt. "Er ist ihr Traummann. Sie liebt es, ihn zu daten", betonte der Informant. Irina setze alles daran, ihn näher kennenzulernen und nimmt dafür sogar größere Reisen auf sich.

Anzeige

Instagram / irinashayk Irina Shayk und Bradley Cooper im Urlaub

Anzeige

Instagram / irinashayk Irina Shayk im August 2023

Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady, Footballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de