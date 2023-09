Verdächtige Schwellung: Eva Benetatou hat kleinen Eingriff

Das muss ein Schock für Evanthia Benetatou (31) gewesen sein! Die Griechin ist vor allem für ihre Teilnahmen in TV-Shows wie Kampf der Realitystars und Der Bachelor bekannt. Neben ihrem Dasein als Realitystar gibt die Beauty aber auch regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama von Sohnemann George. Doch jetzt meldet sich die Ex von Chris Broy (34) mit weniger erfreulichen Neuigkeiten bei ihrer Community im Netz: Bei Eva wurde ein verdächtiger Abszess entdeckt!

In ihrer Instagram-Story gibt die 31-Jährige ein ausführliches Gesundheitsupdate: Vor wenigen Tagen wurde bei ihr eine verdächtige geschwollene Stelle gefunden, was der Hautarzt als entzündeten Lymphknoten oder Abszess wertete. Nach einem MRT und nach Rücksprache mit einem Chirurgen mussten allerdings weitere medizinische Vorkehrungen getroffen werden. "Es war dann auch klar, dass es rausgeschnitten werden muss, um auch zu gucken, was es ist, woher es kommen kann, weil an dieser Stelle ein Abszess einfach nicht gewöhnlich ist", erklärt die Mama.

Nach dem kleinen Eingriff stellte sich heraus, dass es sich bei dem Knoten um keinen Abszess gehandelt hat, sondern tatsächlich um einen geschwollenen Lymphknoten. "Die Stelle wurde aufgeschnitten, es wurden Proben entnommen und zum Pathologen geschickt, um herauszufinden, was die Ursache ist", verrät Eva und merkt an: "Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, warte ab und denke nur positiv."

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, August 2023

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Juni 2023

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de