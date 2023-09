"Arsch gebrochen": Lena Meyer-Landrut spricht von Reitunfall

Lena Meyer-Landrut (32) packt die Details aus! Die Sängerin stürmt seit ihrem Eurovision Song Contest-Sieg 2010 regelmäßig die Charts. Vor wenigen Wochen machte die "life was a beach"-Interpretin jedoch mit einem ganz anderen Thema Schlagzeilen: Die Pferdenärrin zog sich bei einem Reitunfall im August ziemlich schwere Verletzungen zu: Sie brach sich das Kreuzbein doppelt. Jetzt spricht Lena detaillierter über ihren Sturz!

"Ich habe mir den Arsch gebrochen", witzelte sie im Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" und erzählt: "Ich hatte nach 15 Jahren eine Reitstunde […] und es ist auch alles total super gelaufen." Dann habe die Trainerin gefragt, ob sie galoppieren möchte – was sie bejahte. "Dann sind wir angaloppiert und dann hatte das Pferd so richtig Spaß und wollte nicht mehr aufhören zu galoppieren, aber ich wollte gerne aufhören zu galoppieren", erzählt die Musikerin schmunzelnd weiter. Durch die Zentrifugalkraft sei sie dann nach außen gedrückt worden und gestürzt. "Ich bin quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen", erklärt Lena.

Doch nicht nur körperlich hat der Unfall Spuren hinterlassen, wie Lena zugibt: "Das ist auf jeden Fall echt nicht witzig gewesen, die ersten Tage waren auch echt scheiße und waren auch emotional hart." Sie sei auf ganz andere Gedanken gekommen. "Wenn man so herumsitzt und sich dann denkt: 'Es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen'", gibt sie zu. Jetzt habe sie aber einfach nur Schmerzen und nichts, was sie langfristig beeinträchtigt.

