So war die "Make Love, Fake Love"-Ausstrahlung für Antonia!

In der zweiten Staffel von Make Love, Fake Love stellte sich Antonia Hemmer (24) der Aufgabe, unter verschiedenen vergebenen und Single-Männern den Richtigen zu finden. Mittlerweile hat sich die Reality-TV-Bekanntheit für einen Mann entschieden! Dass ihre große Entscheidung schon bald im TV ausgestrahlt wird, ließ ihre Gedanken und Gefühle ziemlich verrücktspielen, wie sie im Interview mit Promiflash erzählt. "Also, ich muss sagen, letzte Woche war natürlich eine Achterbahn der Glücksgefühle [...] Auch meine Nerven lagen teilweise echt blank, jetzt auch durch die Ausstrahlung. Es war schon echt ein Auf und Ab", gibt Antonia preis. Doch alles in allem sei es "auf jeden Fall eine tolle Zeit" gewesen.

Wie es in der Villa zwischen ihren Anwärtern oder im Haus der Partner gelaufen ist, weiß die frühere Bauer sucht Frau-Teilnehmerin auch erst seit der Ausstrahlung der Folgen. Wie war es für Antonia nun von all dem Geschehen zu erfahren? "Also, natürlich war es krass, das jetzt auch noch mal alles zu sehen und auch, sage ich mal, teilweise die Frauen in der Villa der Vergebenen zu sehen, auch deren Reaktionen oder auch jetzt aus der letzten Folge die Kommentare von manchen Männern [zu sehen]", verrät die 24-Jährige. Doch einige Dinge wurden ihr bereits berichtet, fügt sie hinzu. "Das dann noch mal zu sehen war nicht schön, aber ich war ja darauf eingestellt", erklärt Antonia im Promiflash-Interview.

Bei ihrer Suche nach der großen Liebe kamen die Blondine und einige Kandidaten sich näher – vor allem mit Teilnehmer Xander ging Antonia auf Tuchfühlung. Dieser ging als Vergebener mit seiner Freundin Lisa in die Show, beendete "Make Love, Fake Love" aber als Single. Für all ihre Entscheidungen bekam Antonia allerdings keinen Hate ab, plaudert sie gegenüber Promiflash aus. Ganz im Gegenteil: "Ich wurde eigentlich immer nur bestärkt durch meine Entscheidungen", meint sie. Sie glaube, dass andere Show-Teilnehmer, "wie zum Beispiel natürlich Xander" dann eher mit Hassnachrichten konfrontiert wurden.

Antonia und Julian bei "Make Love, Fake Love"

Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

